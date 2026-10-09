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Восемь западных стран поддержали МУС, спорящему с властями США

Восемь западных стран поддержали МУС, спорящему с властями США

Поддержку Международному уголовному суду (МУС) после введенных в его отношении санкций США выразили главы МИД Великобритании, Германии, Дании, Италии, Канады, Нидерландов, Франции и Японии, 9 октября в пресс-релизе.

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