Восемь западных стран поддержали МУС, спорящему с властями США

Поддержку Международному уголовному суду (МУС) после введенных в его отношении санкций США выразили главы МИД Великобритании, Германии, Дании, Италии, Канады, Нидерландов, Франции и Японии, 9 октября в пресс-релизе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым