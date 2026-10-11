«Росатом» создает логистического гиганта

«Росатом» консолидирует свои логистические активы, выкупив оставшиеся 51% группы компаний «Дело». Теперь свою долю на российском рынке морской перевалки контейнеров госкорпорация оценивает в 50%, а в железнодорожных контейнерных перевозках — в 44%.