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«Росатом» создает логистического гиганта

«Росатом» создает логистического гиганта

«Росатом» консолидирует свои логистические активы, выкупив оставшиеся 51% группы компаний «Дело». Теперь свою долю на российском рынке морской перевалки контейнеров госкорпорация оценивает в 50%, а в железнодорожных контейнерных перевозках — в 44%.

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