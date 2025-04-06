Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом княгини Ольги

Патриарх Кирилл поздравил российскую журналистку Маргариту Симоньян с Днем Рождения особым образом — он вручил главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени.
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