Пора заканчивать с дайвингом у Крымского моста

На полуострове достаточно ждунов, а мер, принимаемых против них — недостаточно «Обращайте внимание и обязательно информируйте правоохранительные органы обо всех подозрительных лицах», — с таким призывом к населению выступила администрация Керчи.
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