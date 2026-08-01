Инвалидам I группы готовят перерасчёт пенсий: кому положена прибавка и что нужно проверить Елена ГалицкаяС 1 августа 2026 года часть получателей пенсий по инвалидности I группы может увидеть увеличение выплат.
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