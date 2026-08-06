Суд по делу об убийстве девятилетнего Паши пройдет в закрытом режиме

Ленинградский областной суд назначил на 13 августа первое заседание по уголовному делу в отношении Петра Жилкина, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера и убийстве девятилетнего мальчика из Красносельского района Санкт-Петербурга.
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