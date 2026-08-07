В ТПП объяснили необходимость изменения процедуры банкротства селлеров после атак на склады Wildberries

Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Елена Дыбова в эфире Радио РБК объяснила, почему нужно изменить процедуру банкротства предпринимателей, пострадавших от атак ВСУ на склады Wildberries.
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