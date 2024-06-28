7 новостей
Новости РязаниВ этот деньНовости мираГороскоп
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7 новостей

394 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Соболезнуем,погиб как настоящий граждание и воин.Воинство первая обязаность мужчин вообще,так было веками!Актёр Михаил Пекц...
  • Татьяна Мартыненко
    Папа девочки,возми нож и отрежь ему там.В Подмосковье миг...
  • Татьяна Здоровцева
    В Ногинске так же.Почему в рязански...

В Касимове прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» Елена Строилова, глава администрации Касимова Иван Бахилов, представители профильных министерств и ведомств, общественных организаций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх