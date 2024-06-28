В Касимове прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» Елена Строилова, глава администрации Касимова Иван Бахилов, представители профильных министерств и ведомств, общественных организаций.
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