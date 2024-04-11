ActaNeuro: особый вариант гена FN1 защищает от болезни Альцгеймера

Ученые из медицинского колледжа Вагелоса при Колумбийском университете обнаружили, что редкая генетическая вариация гена под названием FN1 (фибронектин 1) может предотвращать развитие болезни Альцгеймера при наличии другого, предрасполагающего к заболеванию гена APOEe4.
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