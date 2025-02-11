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Профессии в первой младшей группе.

Профессии в первой младшей группе.

В первой младшей группе прошла тематическая неделя ´Профессии´. Цель которой дать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества, воспитывать уважение к людям труда, развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.

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