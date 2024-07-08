Япония недоумевает, Китай в шоке: почему Путин не продал Курилы?

Владимир Соловьев

Россия находится в окружении многочисленных "партнёров". Реформа Армии и самих Вооружённых Сил России назрела и даже перезрела, как и переустройство Власти и, если хотите, по СТАЛИНСКИ. Дерьма накопилось везде и много, и от него надо избавляться. Путину, что бы войти в Историю ПОБЕДИТЕЛЕМ, отведено только 12 лет. БОЛЬШИНСТВО НАРОДА ПОДДЕРЖИТ ЭТИ ПЕРЕМЕНЫ!