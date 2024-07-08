Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Япония недоумевает, Китай в шоке: почему Путин не продал Курилы?

Япония недоумевает, Китай в шоке: почему Путин не продал Курилы?

Президент России отвергает любые попытки Японии получить Южные Курилы. Что известно о новом японском предложении, как сильно деградировали отношения с Токио? Что известно о предложении Японии по Южным Курилам Китайское издание Sohu рассказало, что Япония предлагала России все более выгодные сделки, добиваясь возвращения южных Курильских островов — Итурупа, Кунашира, Шикотана и архипелага Хабомаи.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
БАЗЫ США намного больше территории у Японии Отняли...Но япошки языки в жопу позасовывали что-то вякать против США...ССУТ ПОСЛЕ ХИРОСИМЫ И НАГА ССАКИ.
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21 час.
Владимир Соловьев
Россия находится в окружении многочисленных &quot;партнёров&quot;. Реформа Армии и самих Вооружённых Сил России назрела и даже перезрела, как и переустройство Власти и, если хотите, по СТАЛИНСКИ. Дерьма накопилось везде и много, и от него надо избавляться. Путину, что бы войти в Историю ПОБЕДИТЕЛЕМ, отведено только 12 лет. БОЛЬШИНСТВО НАРОДА ПОДДЕРЖИТ ЭТИ ПЕРЕМЕНЫ!
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20 час.

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