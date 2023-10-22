Депутат Госдумы призывает к изоляции и уничтожению противников президента: реакция и обсуждение Елена ВайленкоДепутат Государственной думы от Забайкальского края, генерал-лейтенант Андрей Гурулев вызвал бурю обсуждений и критики после своих контроверсиальных заявлений, сделанных в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» 15 октября.