Депутат Госдумы призывает к изоляции и уничтожению противников президента: реакция и обсуждение Елена ВайленкоДепутат Государственной думы от Забайкальского края, генерал-лейтенант Андрей Гурулев вызвал бурю обсуждений и критики после своих контроверсиальных заявлений, сделанных в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» 15 октября.
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