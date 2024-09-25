В Крыму археологи обнаружили тело последнего защитника Акры

Археологии, исследующие руины древнего города Акра, расположенного на восточном побережье Крыма, обнаружили тело одного из защитников города — вероятно, он погиб во время вторжения готов в Крым и, предположительно, был…Археологии, исследующие руины древнего города Акра, расположенного на восточном побережье Крыма, обнаружили тело одного из защитников города — вероятно, он погиб во время вторжения готов в Крым и, предположительно, был… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Археологии, исследующие руины древнего города Акра, расположенного на восточном побережье Крыма, обнаружили тело одного из защитников города — вероятно, он погиб во время вторжения готов в Крым и, предположительно, был…Археологии, исследующие руины древнего города Акра, расположенного на восточном побережье Крыма, обнаружили тело одного из защитников города — вероятно, он погиб во время вторжения готов в Крым и, предположительно, был… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .