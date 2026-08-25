РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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В Ростокине прошёл футбольный турнир, объединивший ветеранов и любителей спорта

На стадионе в парке спорта Ростокино состоялся районный футбольный турнир, в котором встретились четыре сильные команды: ФК «Ветераны», ФК «Докукина», ФК ЖК «Триколор» и Московская ассоциация ветеранов СВО.

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