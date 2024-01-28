Турция опровергает утверждения некоторых СМИ

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг утверждения о том, что США якобы попросили Анкару предоставить оригинал подписанного президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом указа об одобрении парламентом ратификационного протокола о присоединении Швеции к НАТО.