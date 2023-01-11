Чемпионат России. 17-й тур. «Енисей» сыграет с «Динамо-ЛО», «Локомотив» против московского «Динамо», другие матчи

С 11 по 14 января пройдут матчи 17-го тура мужского чемпионата России по волейболу. Парибет Суперлига Чемпионат России Мужчины Предварительный этап 17-й тур 11 января Енисей – Динамо-ЛО – 15.
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