В новгородской Панковке Назим Мянчиев душил девушку и грозил её убить

48-летний электромонтер по обслуживанию электрооборудования ГУК "Успех" Назим Мянчиев, зарегистрированный в Республике Дагестан, фактически проживающий в Новгородском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч .
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