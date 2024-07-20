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«Ашдод Долфинс» впервые стали чемпионами Израиля. Экс-форвард системы «Салавата» Полозов сделал покер в решающем матче с «Иерусалим Кэпиталс»

В сезоне Израильской элитной хоккейной лиги приняли участие 4 команды.  В финальной серии «Ашдод» обыграл «Иерусалим Кэпиталс» (2-1, 9:4 в третьем матче).

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