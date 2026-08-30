Ортопед Литвиненко рассказал, как увеличить рост на 3 см

Вечером рост человека может уменьшится. В эксклюзивном комментарии для aif.ru врач-ортопед Андрей Литвиненко отметил, что это реальный физиологический процесс и объяснил, куда «исчезают» сантиметры и как их можно быстро вернуть.
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