Матвиенко предложила создать Министерство счастья. Сама Валентина Ивановна и её сын-миллиардер, счастливы уже давно

Надежда

Валванна - известная эстетка!) В бытность ее губерства в СПб до самого ее жилища(в том самом Комарово) по обе стороны дороги высаживались и вывешивались вазоны с живыми цветами, дабы услаждать взор уставшей мадам Матвиенко после тяжелой работы или поднимать настроение с утра, когда ВИ несется в город "вершить дела великие"...)