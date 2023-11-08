Матвиенко предложила создать Министерство счастья. Сама Валентина Ивановна и её сын-миллиардер, счастливы уже давно
Интересная жизнь с Vera Star
Всё-таки наши чиновники потрясающие люди. Как бы не было плохо, они всегда бодро заявляют, что все хорошо.
Комментарии
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Валванна - известная эстетка!) В бытность ее губерства в СПб до самого ее жилища(в том самом Комарово) по обе стороны дороги высаживались и вывешивались вазоны с живыми цветами, дабы услаждать взор уставшей мадам Матвиенко после тяжелой работы или поднимать настроение с утра, когда ВИ несется в город "вершить дела великие"...)
Совсем рехнулась?? Или кого то пристроить на теплое место нужно))) Задолбали уже со своими дебильными предложениями.
Матвиенка что ку-ку совсем что ли, даже не могу слов подобрать, как это назвать, япона мать.
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