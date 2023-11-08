Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 773 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Васильев
    Провокационный фейк, безграмотно слепленный специально 'обученным' для этого искуственным псевдо интеллектом.Поскольку поддерж...
  • Владислав Владислав
    Откровенный бред ... Россия с самого начала заявила о недопустимости бомбардировки мирных жителей. Поэтому это к пози...Поскольку поддерж...
  • Елена Иванова
    кто то кому то заплатилЗерновоз взорвалс...

Матвиенко предложила создать Министерство счастья. Сама Валентина Ивановна и её сын-миллиардер, счастливы уже давно

Матвиенко предложила создать Министерство счастья. Сама Валентина Ивановна и её сын-миллиардер, счастливы уже давно

Интересная жизнь с Vera Star Всё-таки наши чиновники потрясающие люди. Как бы не было плохо, они всегда бодро заявляют, что все хорошо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Валванна - известная эстетка!) В бытность ее губерства в СПб до самого ее жилища(в том самом Комарово) по обе стороны дороги высаживались и вывешивались вазоны с живыми цветами, дабы услаждать взор уставшей мадам Матвиенко после тяжелой работы или поднимать настроение с утра, когда ВИ несется в город &quot;вершить дела великие&quot;...)
Ответить
1 д.
саша пупкин
Совсем рехнулась?? Или кого то пристроить на теплое место нужно))) Задолбали уже со своими дебильными предложениями.
Ответить
1 д.
Галина Друзина
Матвиенка что ку-ку совсем что ли, даже не могу слов подобрать, как это назвать, япона мать.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх