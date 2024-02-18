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Поэт Шабров назвал лабудой песни певицы Zivert

Поэт Шабров назвал лабудой песни певицы Zivert

Поэт-песенник Михаил Шабров раскритиковал в беседе с aif.ru современных певиц. Шабров заявил, что перестал интересоваться современной песенной поэзией, потому что, по его мнению, она создается в большинстве своем графоманами.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
У зивки нет муз образования, епрст совсем ох-л.
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