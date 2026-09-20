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Благодаря господдержке малый агробизнес нарастил объемы производства основных видов сельхозпродукции

Благодаря господдержке малый агробизнес нарастил объемы производства основных видов сельхозпродукции

За пять лет фермеры и сельхозкооперативы в Ивановской области увеличили объемы производства молока на 31%, овощей и картофеля - на 26%.

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