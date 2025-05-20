Гости KazanForum-2025 съели полторы тонны чак-чака и 14 тыс. мороженых

Автор: Динара Прокопьева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Итоги Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» , который прошел в столице Татарстана с 13 по 18 мая, подвели на брифинге в Кабмине Татарстана.
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