Гости KazanForum-2025 съели полторы тонны чак-чака и 14 тыс. мороженых

Автор: Динара Прокопьева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Итоги Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» , который прошел в столице Татарстана с 13 по 18 мая, подвели на брифинге в Кабмине Татарстана.