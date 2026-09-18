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Режиссера Звягинцева внесли в реестр иностранных агентов

Режиссера Звягинцева внесли в реестр иностранных агентов

Андрей Звягинцев на Каннском кинофестивале, 2026 год © Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press Андрея Звягинцева признали иноагентом: по версии Минюста, он «распространял недостоверную информацию о решениях российских властей».

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