Режиссера Звягинцева внесли в реестр иностранных агентов

Андрей Звягинцев на Каннском кинофестивале, 2026 год © Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press Андрея Звягинцева признали иноагентом: по версии Минюста, он «распространял недостоверную информацию о решениях российских властей».
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