Минобороны сообщило о старте испытаний МРК "Наро-Фоминск" в Балтийском море

Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Наро-Фоминск" с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" на борту, начал испытания в морских полигонах Балтийского флота, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) по Балтийскому флоту.