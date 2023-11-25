Минобороны сообщило о старте испытаний МРК "Наро-Фоминск" в Балтийском море

Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Наро-Фоминск" с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" на борту, начал испытания в морских полигонах Балтийского флота, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) по Балтийскому флоту.
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