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Царьград

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«Очень важное событие»: Андрей Воробьёв принял участие в голосовании

«Очень важное событие»: Андрей Воробьёв принял участие в голосовании

Губернатор Московской области пришёл на выборы вместе с дочерьми и обратился к жителям.В Одинцовском округе на избирательный участок пришёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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