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В МИД Польши рассказали о смягчении позиции США по «Северному потоку — 2»

В МИД Польши рассказали о смягчении позиции США по «Северному потоку — 2»

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что позиция Соединенных Штатов Америки касательно проекта «Северный поток 2» стала мягче, и государства, как считает он, надеется таким образом заработать «несколько месяцев спокойствия».

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