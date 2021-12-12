Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что позиция Соединенных Штатов Америки касательно проекта «Северный поток 2» стала мягче, и государства, как считает он, надеется таким образом заработать «несколько месяцев спокойствия».
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что позиция Соединенных Штатов Америки касательно проекта «Северный поток 2» стала мягче, и государства, как считает он, надеется таким образом заработать «несколько месяцев спокойствия».
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