В Бобруйском районе введен план ´Погода´.

В целях предотвращения ДТП, связанных с явлениями стихийного характера или изменениями дорожно-метеорологический условий, в которых движение сопряжено с угрозой для жизни и здоровья людей, на территории района введен план ´Погода´.
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