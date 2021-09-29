Утро на форекс и прогноз на день: Доллар торговался сдержанно, находясь недалеко от своего годового максимума

В среду доллар торговался сдержанно, находясь недалеко от своего годового максимума, на фоне роста доходности гособлигаций США и уровня напряжения и опасений на рынках из-за намерений Федеральной резеВ среду доллар торговался сдержанно, находясь недалеко от своего годового максимума, на фоне роста доходности гособлигаций США и уровня напряжения и опасений на рынках из-за намерений Федеральной резервной системы начать выход из всех стимулирующих программ.