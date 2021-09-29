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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар торговался сдержанно, находясь недалеко от своего годового максимума

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар торговался сдержанно, находясь недалеко от своего годового максимума

В среду доллар торговался сдержанно, находясь недалеко от своего годового максимума, на фоне роста доходности гособлигаций США и уровня напряжения и опасений на рынках из-за намерений Федеральной резеВ среду доллар торговался сдержанно, находясь недалеко от своего годового максимума, на фоне роста доходности гособлигаций США и уровня напряжения и опасений на рынках из-за намерений Федеральной резервной системы начать выход из всех стимулирующих программ.

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