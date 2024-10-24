Русские ищут F-16. На Украине заявили: "Истребители ударят крылатыми ракетами по центру страны"

Донецкий физик-ядерщик Николай Бутенко дал оценку комментариям высокопоставленных источников американского издания New York Times о возможности атаки России дальнобойными баллистическими ракетами в ближайшее время.
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