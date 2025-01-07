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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Миннесота» отыгралась с «-19» и победила «Клипперс». Энтони Эдвардс набрал 37 очков

«Тимбервулвс» отыграли отставание в 19 очков в первой половине матча и одержали победу над «Клипперс» со счетом 108:106.

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