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Песков: заявления Макрона о ядерном зонтике для Европы весьма и весьма опасны

Песков: заявления Макрона о ядерном зонтике для Европы весьма и весьма опасны

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном зонтике для Европы весьма и весьма опасны. На это в ходе интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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