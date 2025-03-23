Песков: заявления Макрона о ядерном зонтике для Европы весьма и весьма опасны

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном зонтике для Европы весьма и весьма опасны. На это в ходе интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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