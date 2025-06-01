Экс-боец Монсон: Ковентри ничего не изменит в МОК, потому что она марионетка США

Бывший боец ММА Джефф Монсон, сменивший гражданство США на российское, выразил уверенность, что новый президент Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри ничего не поменяет в отношении международной организации к российским спортсменам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии