Постпред в ЕС Логвинов назвал выборы в Европарламент политическим шоу бюрократии

Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов назвал проходящие выборы в Европейский парламент "политическим шоу с элементами иммерсивного театра", цель которых - не допустить появления в структуре фракций, отражающих интересы простых граждан.