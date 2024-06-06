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Постпред в ЕС Логвинов назвал выборы в Европарламент политическим шоу бюрократии

Постпред в ЕС Логвинов назвал выборы в Европарламент политическим шоу бюрократии

Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов назвал проходящие выборы в Европейский парламент "политическим шоу с элементами иммерсивного театра", цель которых - не допустить появления в структуре фракций, отражающих интересы простых граждан.

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