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Пронедра

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WSJ узнал о намерении богатейшего африканца Данготе создать нефтяной хаб

WSJ узнал о намерении богатейшего африканца Данготе создать нефтяной хаб

Нигерийский миллиардер Алико Данготе приступил к реализации проекта нефтеперерабатывающего комплекса в Кении стоимостью около 16 млрд долларов.

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