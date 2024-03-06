Театральный музей проведет однодневный фестиваль, который расскажет о театре все

Он проводится в седьмой раз и уже отмечен в шорт-листе премии «Прорыв» и дипломом «Музейный олимп». В программе весеннего фестиваля публичные дискуссии, спектакли, экспериментальные действия, акустические концерты.
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