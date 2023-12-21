Охрана труда - на контроле мобильной группы.

На днях члены мобильной группы в составе представителей управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, районного объединения профсоюзов, Бобруйского отделения филиала ´Энергонадзор´ РУП ´Могилевэнерго´ и УЗ ´Бобруйский ЗЦГиЭ´ провели мониторинг котельных УКП ´Жилкомхоз´, производственного участка ´Масличный край´ ОАО ´Бобруйский К .
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