Охрана труда - на контроле мобильной группы.

На днях члены мобильной группы в составе представителей управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, районного объединения профсоюзов, Бобруйского отделения филиала ´Энергонадзор´ РУП ´Могилевэнерго´ и УЗ ´Бобруйский ЗЦГиЭ´ провели мониторинг котельных УКП ´Жилкомхоз´, производственного участка ´Масличный край´ ОАО ´Бобруйский К .