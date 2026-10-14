Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется. Об этом в своем канале в MAX сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко по итогам совещания с главами регионов, которое провел заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.