Аналитики: траты россиян на подготовку машины к зиме увеличились на 16 процентов

Сумма достигла 17,8 тысячи рублей Траты граждан России на подготовку автомобиля к зимнему сезону в начале ноября в сравнении с прошлым годом выросли на 16% — до 17,8 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».