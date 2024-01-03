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Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ за неделю упала на 14,3%

Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ за неделю упала на 14,3%

Число случаев заболевания гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) на территории Российской Федерации в течение прошедшей недели снизилось на 14,3% по сравнению с показателями, зафиксированными за аналогичный период ранее.

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