Интимный пирсинг,монобровь,чёрные зубы и другие модные тенденции прошлого, которые сегодня вернулись

Что уж говорить, а в современном мире, чем безумнее, тем популярнее. И совсем неудивительно, что нереальные и даже зачастую странные, а порой и вовсе глупые тренды красоты, вынуждающие нас придумывать, как дорисовать, долепить и исправить что-то в себе стали невероятно востребованными.