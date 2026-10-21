Гладкие конские хвосты, замысловатые косы и строгие пучки выходят из моды. Британский стилист Ли Стаффорд предупреждает, что постоянное натяжение у линии роста волос ускоряет ломкость, оказывает стресс на кожу головы и подчеркивает недостатки лица, делая человека старше.