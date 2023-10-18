Сийярто назвал лицемерными слова премьера Эстонии о встрече Путина и Орбана

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с критикой в адрес председателя правительства Эстонии Каи Каллас за ее реакцию на встречу президента РФ Владимира Путина с главой кабмина Венгрии Виктором Орбаном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии