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Культуромания

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На РКН рассказали, как креативным индустриям заработать 2 трлн рублей для российской экономики

На РКН рассказали, как креативным индустриям заработать 2 трлн рублей для российской экономики

На минувшей неделе в Москве завершился пятый юбилейный форум «Российская креативная неделя» (РКН). Председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрей Кричевский, выступая на форуме, отметил, что инвестиции в интеллектуальную собственность — это главный показатель развития креативных индустрий, а декомпозиция суммарных российских целевых показателей между регионами и между федеральными ведомствами — это распределение ответственности за вклад или за «недостачу» каждого региона или каждой индустрии в те 6% ВВП, которые обозначены в Концепции креативных индустрий.

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