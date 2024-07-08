На РКН рассказали, как креативным индустриям заработать 2 трлн рублей для российской экономики

На минувшей неделе в Москве завершился пятый юбилейный форум «Российская креативная неделя» (РКН). Председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрей Кричевский, выступая на форуме, отметил, что инвестиции в интеллектуальную собственность — это главный показатель развития креативных индустрий, а декомпозиция суммарных российских целевых показателей между регионами и между федеральными ведомствами — это распределение ответственности за вклад или за «недостачу» каждого региона или каждой индустрии в те 6% ВВП, которые обозначены в Концепции креативных индустрий.