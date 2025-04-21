Добрый вечер! Завтра в Донецке от +7℃ до +22℃ Переменная облачность, дождь • 00:00: ️ +11℃ 55 ☂️ 2% • 03:00: ️ +8℃ 63 ☂️ 3% • 06:00: ☁️ +7℃ 63 ☂️ 4% • 09:00: ☀️️ +15℃ 63 ☂️ 3% • 12:00: ️ +20℃ 63 ☂️ 20% • 15:00: ️ +22℃ 63 ☂️ 21% • 18:00: ️ +20℃ 63 ☂️ 26% • 21:00: ️ +15℃ 63 ☂️ 19% В Донецке на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.