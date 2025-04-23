В Приангарье полицейские перехватили наркотики на 16 млн рублей

В Иркутской области задержан 61-летний наркокурьер из Хабаровска с крупной партией “синтетики”. Как сообщает ГУ МВД по Иркутской области, у мужчины изъято около четырех килограммов производных N-метилэфедрона и “соли”, предназначенных для распространения в Ханты-Мансийском автономном округе.