«Я отвечаю, просто коротко». Бойкот Макса Ферстаппена на пресс-конференции

Getty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен устроил своеобразный бойкот на пресс-конференции FIA после квалификации в знак протеста из-за своего наказания за нецензурные высказывания.
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