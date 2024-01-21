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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Взорвавшая Steam “выживалка” Palworld может выйти на iOS и Android Приключенческий симу...

Взорвавшая Steam “выживалка” Palworld может выйти на iOS и Android Приключенческий симу...

Взорвавшая Steam “выживалка” Palworld может выйти на iOS и AndroidПриключенческий симулятор выживания Palworld, который буквально взорвал Steam и разошелся тиражом более 4 миллионов копий за три дня, может выйти на мобильных устройствах.

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