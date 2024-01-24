Не сложилось: между Парижем и Берлином разгорелся скандал из-за помощи Киеву

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню желчно отреагировал на упреки Германии о том, что Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, ФРГ, Британия, балтийские страны и государства Северной Европы.
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