Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Майнца»

«Боруссия» Дортмунд сыграет с «Майнцем» в перенесенном матче 25-го тура Бундеслиги.  Чемпионат Германии Перенесенный матч Майнц – Боруссия Д Дата проведения 16 марта, 20.

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